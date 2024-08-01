"Ситуация шокировала всех": в Минпросвещения высказались об изнасиловании 5-летней девочки в Костанае

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения на брифинге СЦК сегодня прокомментировала случай насилия детей над 5-летней девочкой в Костанае, передает корреспондент NUR.KZ.

Насымжан Оспанова сообщила, что ситуация, когда среди подозреваемых в надругательстве числится 8-летний ребенок, происходит впервые в Казахстане.

"Конечно, этот случай единственный, ниже возраста не было, и это, безусловно, случай, который необходимо еще глубже изучать нам, как экспертам в этом вопросе. Как я уже сказала, кроме этого необходимо работать с семьей", - сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения.

Этот вопрос, заявила Оспанова, требует особого изучения.

"Да, и одна, и другая сторона - семьи неблагополучные. Касательно мамы девочки, она контактирует с нашим региональным уполномоченным по правам ребенка. Мы пытаемся найти ключи подхода, потому что эта ситуация шокировала всех. Поэтому нужно понимать ее состояние, и эта работа продолжается, и она будет продолжена. Касательно родителей мальчиков, соответственно в рамках Административного кодекса, безусловно, они несут ответственность", - резюмировала спикер.

Позже она сообщила, что родители мальчиков, совершивших насилие, злоупотребляют алкоголем. Сами дети сейчас находятся в Центре адаптации несовершеннолетних региона. Рассматривается вопрос перевода их в спецшколу для того, чтобы отдельно проработать с ними.

Напомним, что о данной ситуации стало известно в конце июля. Подозреваемыми в изнасиловании 5-летней девочки в Костанае стали мальчики 8, 12 и 13 лет - сообщается, что они ударили ее камнем в висок и совершили надругательство.

В областном ДП рассказали, что в связи с недостижением возраста подозреваемых для привлечения к уголовной ответственности мера пресечения в их отношении не избиралась.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Костанайской области сообщила, что материалы в отношении родителей подозреваемых собраны и находятся в производстве Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

Напомним также, что в июне в области Абай вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании малолетней девочки. Он не признал свою вину, но следующие 20 лет проведет в колонии.