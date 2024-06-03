Тонны зараженной черешни пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана

Инспекторы финтосанитарного контроля в Жамбылской области выявили тонны зараженной черешни, которую пытались провезти через Казахстан в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на МСХ.

На официальном сайте Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК сообщается, что на прошлой неделе инспекторы выявили два случая попытки ввоза в страну черешни, зараженной личинками карантинного вредителя - дрозофилы.

Ягоды направлялись из Кыргызстана в Россию через Казахстан. Общий объем зараженной продукции составил свыше 39 тонн.

За нарушение фитосанитарных требований, согласно статьи 400 КоАП РК, были наложены административные штрафы. Вся зараженная продукция была незамедлительно возращена в страну-экспортера.

В ведомстве пояснили, что дрозофилы — это маленькие мухи (плодовые мушки) размером всего около 2-4 миллиметров и весом в пару миллиграмм, с обычно коричнево-серыми телами и красноватыми глазами.

Личинки развиваются в субстратах растительного происхождения. Мухи питаются загнивающими овощами и фруктами, вытекающим забродившим древесным соком, плодовыми телами грибов и другими органическими остатками с богатой микрофлорой.

Отметим, статья 400 КоАП РК предусматривает наказание за нарушение законодательства Республики Казахстан в области карантина растений.

Так, согласно части 2 статьи 400 КоАП, нарушение законодательства РК в области карантина растений при ввозе, внутригосударственных перевозках и при реализации подкарантинной продукции, совершенное в виде ввоза на территорию РК и при внутригосударственных перевозках подкарантинной продукции, а также транспортных средств, зараженных карантинными объектами и чужеродными видами, влечет штраф:

на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (110 тыс. тенге),

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (147 тыс. тенге),

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 тыс. тенге),

с конфискацией подкарантинной продукции в случае невозможности ее обеззараживания и переработки.