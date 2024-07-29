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Насилие над 5-летней девочкой в Костанае: стали известны новые подробности

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Плачущая девочка
Девочка плачет. Иллюстративное фото: Cavan Images / Getty Images

Уполномоченная по правам ребенка в Костанайской области Несибели Басенова рассказала о своей встрече с мамой пострадавшей от насилия девочки и о ходе расследования, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице Несибели Басеновой в Instagram, в пятницу 25 июля 2024 года она встретилась с мамой потерпевшей девочки.

"В день ее обращения ко мне как к региональному уполномоченному по Костанайской области была проведена беседа и оказана психологическая помощь. Выяснены обстоятельства дела", - пояснила детский омбудсмен.

С целью оказания психолого-педагогической поддержки в ресоциализации ребенка отделом практической психологии ГУ "Отдел образования города Костаная" было рекомендовано включить потерпевшую и ее маму в проект "Превенция половой неприкосновенности и ранней беременности несовершеннолетних" для психокоррекционного сопровождения экспертом.

"Также маме было дано разъяснение о возможности проживания в кризисном центре. На это мама дала согласие, но с тех пор не поднимала трубку", - сообщила Несибели Басенова.

Кроме этого, в пятницу данные факты рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Костаная.

"По факту насилия над пятилетней девочкой группой несовершеннолетних сообщаю, что в настоящее время уголовное дело в производстве, назначены экспертизы", - заявила уполномоченная по правам ребенка в Костанайской области.

Материалы в отношении родителей подозреваемых собраны и находятся в производстве Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области.

"В этой связи хочу со всей ответственностью заявить, что о данном факте все государственные заинтересованные органы задействованы и оказывается помощь потерпевшей стороне. Данное дело находится на контроле уполномоченного по правам ребенка Динары Закиевой и прокуратуры", - подчеркнула Несибели Басенова.

Напомним, ранее стало известно, что пятилетняя девочка подверглась сексуализированному насилию в Костанае. По факту насилия в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование.

По информации полиции, были установлены трое детей, подозреваемых в преступлении. В связи с недостижением возраста подозреваемых для привлечения к уголовной ответственности мера пресечения в отношении них не избиралась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2141373-nasilie-nad-5-letney-devochkoy-v-kostanae-stali-izvestny-novye-podrobnosti/

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