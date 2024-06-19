Жителя области Абай осудили за изнасилование девочки
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В области Абай вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании малолетней девочки. Он не признал свою вину, но следующие 20 лет проведет в тюрьме, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.4 ст.120 УК РК (Изнасилование малолетнего) рассматривалось Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай.
Суд установил, что подсудимый, используя беспомощное состояние и малолетний возраст потерпевшей, вступил с ней против ее воли в половой акт.
"Подсудимый вину не признал, но совершенные им преступные действия нашли свое подтверждение материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевших и законного представителя", - отметили в суде.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы, на основании ч.2 ст.50 УК РК с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Мужчина будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Уголовное дело рассматривалось в рамках закрытого судебного разбирательства. Приговор уже вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.4 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если оно совершено в отношении малолетней либо повлекло по неосторожности смерть потерпевшей, наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.
Ранее суд в Западно-Казахстанской области вынес приговор пятерым парням за изнасилование малолетней девочки на съемной квартире с использованием ее беспомощного состояния. Их также обвиняли и в других преступлениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120052-zhitelya-oblasti-abay-osudili-za-iznasilovanie-devochki/