Жителя области Абай осудили за изнасилование девочки

В области Абай вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании малолетней девочки. Он не признал свою вину, но следующие 20 лет проведет в тюрьме, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.4 ст.120 УК РК (Изнасилование малолетнего) рассматривалось Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай.

Суд установил, что подсудимый, используя беспомощное состояние и малолетний возраст потерпевшей, вступил с ней против ее воли в половой акт.

"Подсудимый вину не признал, но совершенные им преступные действия нашли свое подтверждение материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевших и законного представителя", - отметили в суде.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы, на основании ч.2 ст.50 УК РК с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Мужчина будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Уголовное дело рассматривалось в рамках закрытого судебного разбирательства. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если оно совершено в отношении малолетней либо повлекло по неосторожности смерть потерпевшей, наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

Ранее суд в Западно-Казахстанской области вынес приговор пятерым парням за изнасилование малолетней девочки на съемной квартире с использованием ее беспомощного состояния. Их также обвиняли и в других преступлениях.