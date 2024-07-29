Пятилетняя девочка подверглась насилию в Костанае: в преступлении подозревают троих детей

Пятилетняя девочка подверглась сексуализированному насилию в Костанае - предполагается, что это сделали трое детей. В ДП региона прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

Информацию об это распространили в Telegram-канале Egov.press.

По данным канала, в Костанае мальчики 8, 12 и 13 лет ударили камнем в висок и изнасиловали пятилетнюю девочку.

"Мать девочки утверждает, что дети за то, чтобы девочка молчала, отдали мешок с игрушками. Полиция возбудила уголовное дело, провели следственные действия, и дети признали вину, но по закону их не смогут привлечь к ответственности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ДП Костанайской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование.

"В ходе досудебного расследования установлены трое детей. В связи с недостижением возраста подозреваемых для привлечения к уголовной ответственности мера пресечения в отношении последних не избиралась", - сообщили в ведомстве.

Также в полиции добавили, что по делу проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Иные сведения не подлежат разглашению, подчеркнули в ДП.

Отметим, не так давно в области Абай вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании малолетней девочки. Он не признал свою вину, но следующие 20 лет проведет в колонии.

Ранее суд в Западно-Казахстанской области вынес приговор пятерым парням за изнасилование малолетней девочки на съемной квартире с использованием ее беспомощного состояния. Их также обвиняли и в других преступлениях.