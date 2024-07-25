Главного имама Костанайской области задержали за рулем Toyota Highlander и арестовали

Главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Бурабае и арестовали за нетрезвое вождение на 15 суток. Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление по этому поводу, передает NUR.KZ.

Как указывается в заявлении муфтията, опубликованного в Facebook, в социальных сетях распространилась информация о нарушении правил дорожного движения имамом Костанайской области Бахытбеком Тажимбетом 23 июля 2024 года в поселке Бурабай Акмолинской области. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана заявляет: лица, грубо нарушившие нормы права и этику духовенства, не имеют морального права работать в религиозной сфере.

Бахытбек Тажимбет, действовавший недостойно священнослужителя ДУМК, был уволен с должности главного имама Костанайской области.

Духовное управление мусульман Казахстана с большим сожалением принимает произошедшее и просит прощения у мусульманского сообщества нашей страны", - отметили в ДУМК.

По информации "ТоболИнфо", в протоколе о нарушении говорится, что Тажимбета задержали 23 июля в районе 3 часов ночи по ул. Кенесары возле клуба в Бурабае. Передвигался имам на автомобиле Toyota Highlander.

На заседании он не признал своей вины, говорил, что не употреблял спиртные напитки, пил только кумыс. Однако результаты освидетельствования говорят об обратном.

Как следует из постановления Бурабайского районного суда, Бахытбека Тажимбета по ч.1 ст.608 КоАП РК арестовали на 15 суток и на 7 лет лишили водительских прав.

Добавим, что согласно ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Напомним, ранее глава Управления занятости и социальных программ Мангистауской области Асет Шопанов попался нетрезвым за рулем. Суд привлек его к ответственности по ч.1 ст.608 КоАП РК. Он был арестован на 15 суток и лишен права управления транспортным средством на 7 лет. Однако чиновника увольнять не стали. Ему вынесли дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.