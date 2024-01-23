"40 минут целовался с пьяной девушкой": необычное оправдание павлодарца не убедило полицию

Павлодарский водитель, оказавшись на медосвидетельствовании, перед тестом предупредил, что "целовался с пьяной девушкой". Таким образом мужчина попытался объяснить возможное наличие алкоголя в организме, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации ведомства, автомобиль остановили на пересечении Назарбаева - Есатая в Павлодаре в 5 утра 23 января.

Принюхавшись, стражи порядка заметили запах алкоголя, исходивший от водителя. От управления транспортом мужчину отстранили и забрали на проверку к медикам.

"Уже находясь на медицинском освидетельствовании, водитель пояснил, что некоторое время назад в ночном клубе 40 минут целовался с пьяной девушкой. Несмотря на оправдание, экспертиза подтвердила, что водитель был пьян", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Несмотря на "объективные" причины мужчины, полицейские все равно составили протокол по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения) и направили материалы в суд. Водителя арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.

Добавим, что согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Ранее стражи прядка отмечали, что управление транспортным средством в состоянии опьянения остается основной причиной ДТП. Пьяные водители представляют угрозу для всех участников движения. Легкомысленное поведение на дорогах часто приводит к трагическим последствиям, уносящим жизни.