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Астанчанин оставил машину открытой на ночь и поплатился за это (видео)

Опубликовано:

Момент совершения кражи
Момент совершения кражи. Кадр из видео: instagram/police__astana

В Астане стражами порядка задержана женщина, подозреваемая в совершении кражи с машины, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

По данным столичного департамента полиции, в районе Сарыарка установлена ранее судимая 38-летняя женщина, которая, по версии следствия, совершила кражу с автомобиля.

"Установлено, что астанчанин, припарковав машину во дворе дома, забыл закрыть двери на замок, что позволило злоумышленнице легко проникнуть в салон и похитить автомагнитолу с видеорегистратором. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте ведомства.

Также проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В конце июня мы писали, что в Павлодаре задержали подозреваемого в краже денег из салона автомобиля.

Ранее 17 тыс. долларов украли из стоявшего на парковке автомобиля Lexus в Бостандыкском районе Алматы. По версии следствия, подозреваемые вскрыли сканером замок машины и похитили из нее сумку с деньгами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140290-astanchanin-ostavil-mashinu-otkrytoy-na-noch-i-poplatilsya-za-eto-video/

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