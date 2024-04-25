Карагандинцу вернули новое авто за 12 млн тенге

Жителю Караганды полицейские вернули похищенный у него новый автомобиль, который он купил за 12 млн тенге. Машину заметили на одном из проспектов города, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, утром в Караганде патрульные следовали по своему маршруту, когда из ЦОУ поступило сообщение, что неизвестный со двора многоквартирного дома похитил новую легковушку стоимостью 12 млн тенге.

Стражи порядка стали прочесывать прилегающий к месту происшествия квартал. Буквально через 20 минут они заметили похищенное авто, следовавшее по одному из проспектов.

"Патрульные задержали данное транспортное средство под управлением 30-летнего мужчины. Он дал признательные показания, пояснив, что якобы всего лишь хотел прокатиться на дорогом авто", - пояснили в МВД.

Машина возвращена владельцу, который поблагодарил полицейских за оперативность. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В Астане на 20 суток арестовали мужчину за то, что он, будучи пьяным и не имея водительских прав, угнал служебное авто охранного агентства. Сотрудники фирмы прибыли на вызов, а вот машину оставили заведенной и со включенными проблесковыми маячками. В это время пьяный житель столицы, увидев автомобиль, решил на нем доехать домой.

В Актюбинской области тоже задержали мужчину, подозреваемого в угоне авто. По версии следствия, он хотел уехать на машине в другой регион, но бросил ее, израсходовав топливо.

А водитель из Павлодара забыл, где припарковал свой автомобиль. Он переполошил полицейских, так как решил, что транспортное средство угнали. По вызову павлодарца прибыли четыре экипажа полиции. Они и обнаружили авто в соседнем дворе.