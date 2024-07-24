Подпольно изготовленную водку на миллионы тенге изъяли в Костанае (видео)

В Костанае ДЭР обнаружили и пресекли работу подпольного цеха, где изготавливали и разливали поддельную водку, передает NUR.KZ со ссылкой на руководителя ДЭР области.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте руководителя Департамента экономических расследований по Костанайской области Абенова Аскара, на территории Костаная 9 человек организовали подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции, запрещенной к обороту на территории Республики Казахстан.

В ходе обысков в местах производства и хранения обнаружены и изъяты самодельный аппарат для производства и розлива алкоголя, более 1 тыс. литров спирта и более 8 тыс. бутылок водки, а также поддельные учетно-контрольные марки.

Стоимость готовой изъятой продукции составляет около 9 млн тенге, отмечается в публикации.

Незаконное производство заключалось в простом смешивании спирта и воды, после чего из одной бочки данная жидкость разливалась по бутылкам с разными названиями водочной продукции.

Установлено, что произведенная суррогатная продукция распространялась на территории города Костанай, Камыстинского, Аулиекольского и Костанайского районов.

Напомним, ранее мы писали, что 6 человек под руководством жителя Степногорска реализовывали суррогатную алкогольную продукцию на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. За период преступной деятельности оборот денежных средств составил более 350 млн тенге.

В 2022 году также были выявлены подпольные цеха по изготовлению поддельного алкоголя: в Шымкенте обнаружили почти 3000 бутылок контрафакта марок "Родная степь", "Русская на бруньках", "Тау эксклюзив", а в Актюбинской области житель изготавливал суррогат под марками Qazaq aragy, "Синяя гора" и Nemiroff прямо на дому.

Также напомним, в январе этого года в одном из сел Алматинской области после праздничного застолья скончались три человека. Сообщалось, что они отравились алкоголем. Были версии, что компания могла распивать технический спирт: соседи рассказали, что один из тех, кто присутствовал на застолье, работал на фабрике и мог принести жидкость оттуда. Медики отметили, что технический спирт поражает внутренние органы, приводит к слепоте, человек впадает в кому.