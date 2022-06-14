Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя нашли в Шымкенте

Кадр из видео: АФМ РК

Подпольный цех по суррогатному производству контрафактного алкоголя с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявили в Шымкенте. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, обнаружены почти 3000 бутылок контрафактной алкогольной продукции марок "Родная степь", "Русская на бруньках", "Тау эксклюзив".

Также изъято 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок.

Житель Шымкента предстал перед судом. Он был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн тенге.

Изъятый алкоголь подлежат уничтожению, отметили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Напомним, недавно сообщалось, что алкоголь известных марок подделывали в подпольном цехе в Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973996-podpolnyy-tseh-po-proizvodstvu-surrogatnogo-alkogolya-nashli-v-shymkente/