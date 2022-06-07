Алкоголь известных марок подделывали в подпольном цехе в Актюбинской области

Изъятый товар. Кадр из видео: АФМ РК

Сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области выявили очередной подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как отметили в АФМ, подозреваемый организовал в своем доме производство алкогольной продукции различного наименования, осуществлял маркировку готовой продукции поддельными учетно-контрольными марками с последующей реализацией алкоголя в Актобе.

Был проведен обыск, в результате которого обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция с поддельными акцизными марками "Qazaq aragy", "Синяя гора" и "Nemiroff", также сотрудники ведомства изъяли оборудование для фасовки и упаковки.

По данному факту начато досудебное расследование, иная информация разглашению не подлежит, согласно уголовно-процессуальному законодательству РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973028-alkogol-izvestnyh-marok-poddelyvali-v-podpolnom-tsehu-v-aktyubinskoy-oblasti/