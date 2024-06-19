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Оборот 350 млн тенге: суррогатный алкоголь изготавливали в Акмолинской области

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Пустые стеклянные бутылки
Бутылки. Иллюстративное фото: WIN-Initiative / Neleman / Getty Images

Факт незаконного производства суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресекли на территории Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как оказалось, группа лиц под руководством жителя Степногорска, состоящая из 6 человек, реализовывала суррогатную алкогольную продукцию на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

У них было изъято более 20 тыс. бутылок готовой продукции и более 100 тыс. пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки.

За период преступной деятельности оборот денежных средств составил более 350 млн тенге.

"Приговором суда фигуранты по делу привлечены к уголовной ответственности, в том числе за легализацию имущества, добытого преступным путем в сумме 4,6 млн тенге, конфискованного в доход государства", - говорится в сообщении.

На днях ма писали, что за незаконную реализацию алкогольной продукции штраф более 140 тыс. тенге грозит предпринимательнице из Аксу. Полицейские в ходе профилактического рейда в одном из магазинов Аксу в ночное время выявили факт продажи пива 20-летнему парню.

В январе в одном из сел Алматинской области после праздничного застолья скончались три человека. Сообщалось, что они отравились алкоголем - компания могла распивать технический спирт. Соседи рассказали, что один из тех, кто присутствовал на застолье, работал на фабрике и мог принести жидкость оттуда. Медики отметили, что технический спирт поражает внутренние органы, приводит к слепоте, человек впадает в кому.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120031-oborot-350-mln-tenge-surrogatnyy-alkogol-izgotavlivali-v-akmolinskoy-oblasti/

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