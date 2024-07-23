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Эзотерика

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в одном из подъездов Алматы

Опубликовано:

Женщина держит нож за спиной
Женщина с ножом. Иллюстративное фото: ferlistockphoto/Getty Images

В Алматы задержали женщину, которую подозревают в убийстве родственника, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в одном из подъездов.

По информации сайта Polisia.kz, в подъезде одного из домов в Алмалинском районе было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

"Это преступление раскрыто по горячим следам. По подозрению в его совершении экипажем патрульной полиции задержана женщина, являющаяся родственницей убитого.

Установлено, что между ними произошел скандал, в результате чего женщина схватила нож. По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.

Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Отметим, что по части 1 статьи 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

Добавим, что сегодня стало известно о том, что 35-летнего павлодарца с колото-резаной раной грудной клетки обнаружили на одной из улиц города. Позже он скончался в больнице.

Ранее в Алматинской области 29-летний мужчина был убит 12 ударами ножа. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138703-telo-muzhchiny-s-nozhevymi-raneniyami-nashli-v-odnom-iz-podezdov-almaty/

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