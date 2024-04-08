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Тело человека нашли на детской площадке в Алматы

Опубликовано:

Автомобиль скорой помощи
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: instagram.com/aqmola_tjd

В Сети появилась информация об убийстве человека в Алматы. В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале Almaty News появилась информация о том, что в Алматы убили человека, "перерезав горло". Также были опубликованы кадры с детской площадки.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в городской департамент полиции – там факт подтвердили.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. По предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении.

Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081186-telo-cheloveka-nashli-na-detskoy-ploschadke-v-almaty/

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