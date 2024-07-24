Крупную партию контрабанды из Казахстана пытались завезти в Кыргызстан (фото)

Крупную партию товаров из Казахстана пытались завезти без каких-либо сопроводительных документов в Кыргызстан. Начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ГКНБ страны.

Как рассказали в ГКНБ КР в Instagram, 20 июля на контрольно-пропускном пункте "Каркыра - Автодорожный" в Иссык-Кульской области был задержан грузовой микроавтобус Volkswagen, который следовал из Казахстана в Кыргызстан.

Водителем автомобиля был гражданин Кыргызстана. Сообщается, что он пытался завезти крупную партию мотоциклов, одежды и других товаров народного потребления без каких-либо сопроводительных документов.

Начаты следственно-оперативные мероприятия, будут установлены лица, причастные к деянию, а также определена сумма ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых и других отчислений.

Добавим, в марте на казахстанско-кыргызстанской границе, в Жамбылской области, выявили крупную партию табачных изделий. Их предварительная оценочная стоимость оценивалась в более 1 млрд тенге. Товар провозился под видом продуктов питания и не имел сопроводительных документов.

В апреле казахстанские госинспекторы сожгли семена томатов, которые были заражены опасным вирусом. Товар завезли в страну из России.

В июне через Казахстан в РФ пытались провезти тонны зараженной черешни. Общий объем зараженной продукции составил свыше 39 тонн.

Недавно в московском аэропорту таможенники задержали женщину, которая привезла с собой из-за границы радиоактивный песок. Его она намеревалась использовать для изготовления косметики. При этом ее багаж "фонил" с превышением допустимого уровня радиации в 11 раз.