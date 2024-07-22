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Радиоактивный песок для изготовления косметики: в Москве задержан опасный груз

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Радиоактивный песок обнаружили таможенники в РФ
Радиоактивный песок обнаружили таможенники в РФ. Фото: ФТС РФ

В аэропорту Внуково таможенники задержали женщину, багаж которой "фонил" с превышением допустимого уровня радиации в 11 раз, передает NUR.KZ со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Как сообщается на официальном сайте ФТС РФ, пассажирка прибыла из Индии транзитом через ОАЭ.

Инспекторы остановили 42-летнюю москвичку на "зеленом" коридоре, так как сработала система радиационного контроля "Янтарь". Уровень излучения в 11 раз превышал естественный радиационный фон. Оказалось, пассажирка перевозила в багаже сыпучее вещество черного цвета.

Применив спектрометрическую аппаратуру, таможенники установили, что песок содержит природный радионуклид - торий-232.

Женщина объяснила, что собрала его на побережье Индийского океана и везла для изготовления косметики. О том, что вещество является опасным для здоровья, она не знала.

По решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России запрещен. Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения, сообщает ведомство.

Радиоактивный песок обнаружили таможенники в РФ
Радиоактивный песок обнаружили таможенники в РФ. Фото: ФТС РФ

Напомним, ранее мы писали, как таможенная служба Китая задержала контрабандиста в порту Футянь. В его брюках обнаружили 104 живые змеи, которых мужчина пытался ввезти в страну.

А в апреле в Казахстан незаконно пытались провезти живого крокодила. Таможенники не пропустили рептилию из-за отсутствия разрешительных документов: у Бакса, как зовет своего питомца владелец, был только ветеринарный паспорт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2137932-radioaktivnyy-pesok-dlya-izgotovleniya-kosmetiki-v-moskve-zaderzhan-opasnyy-gruz/

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