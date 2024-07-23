"Алматы притягивает": курьеров-иностранцев выдворят из Казахстана

В Алматы задержали иностранцев, которые работали курьерами, нарушив при этом миграционное законодательство, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, миграционной службой Алматы выявлены факты оказания курьерских услуг гражданами стран ближнего зарубежья.

Сообщается, что на территории Бостандыкского района Алматы задержаны семеро иностранцев, которые пребывали в Казахстане с грубыми нарушениями миграционного законодательства. Они не имели документов, подтверждающих личности, поэтому их направили в приемник-распределитель.

"Правонарушители будут привлечены к административной ответственности и, как следствие, депортированы на родину. Как мы ранее неоднократно говорили, Алматы, как крупный мегаполис Казахстана, финансовый и культурный центр, притягивает и иностранных граждан.

Однако отмечу, что визит и пребывание в нашей стране должны быть легальными, при строгом соблюдении требований законодательства и уважении к законам РК", - сказал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Напомним, недавно россиянина выдворили из Казахстана после освобождения из колонии. Им неоднократно были совершены кражи на территории Казахстана с незаконным проникновением в жилое помещение. Мужчина был осужден на 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее прокурорами Алматы был пресечен канал незаконной миграции граждан России, Кыргызстана, Узбекистана и Грузии, получавших разрешения на постоянное место жительства по фиктивным документам. Виновных привлекли к уголовной ответственности.

Также полицейские Алматы задержали 27 граждан Узбекистана, которые нелегально работали в южной столице. При этом у 9 из них вовсе не оказалось никаких документов, их водворили в приемник-распределитель.