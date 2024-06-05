Почти 30 нелегалов задержали в Алматы

Полицейские Алматы задержали 27 граждан Узбекистана, которые нелегально работали в южной столице. При этом у 9 из них вовсе не оказалось никаких документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили представители МВД, 27 граждан Узбекистана нелегально трудились в Алматы. Выявили их полицейские в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал".

"Цель – выявление незаконно пребывающих иностранцев, а также пресечение каналов нелегальной миграции. В рамках отработки задержаны 27 граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное законодательство РК.

Во время проверки у 9 иностранцев не оказалось документов, удостоверяющих личность. Их водворили в приемник-распределитель ДП", – сообщил замначальника Управления миграционной службы ДП Алматы Геннадий Мен.

Сейчас, по его словам, проводится работа по достоверному установлению личности каждого правонарушителя.

Также напомним, несколько дней назад сообщалось, что из Казахстана выдворили троих нелегалов из Африки.

А вчера полицейские рассказывали, что в Акмолинской области 25-летний гражданин Узбекистана жил по поддельным документам на имя 34-летнего казахстанца.

При этом в середине мая сообщалось, что полицейские Алматы депортировали 35 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, которые незаконно находились на территории Казахстана.

Добавим, на официальном сайте Комитета миграционной службы МВД говорится, что за нарушение иностранцем или лицом без гражданства сроков пребывания и невыезда из Казахстана в установленные сроки влечет:

в течение трех суток – предупреждение;

свыше трех до истечения пяти суток – штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге);

свыше пяти до истечения 10 суток – штраф 15 МРП (55 тыс. тенге).

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, – влечет штраф в 25 МРП (92 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.