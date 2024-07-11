Иностранцы-нелегалы использовали фиктивные документы, чтобы жить в Алматы

Прокурорами Алматы пресечен канал незаконной миграции - виновных привлекли к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры южной столицы.

Сотрудниками надзорного ведомства ранее был установлен незаконный миграционный поток граждан России, Киргизии, Узбекистана и Грузии.

"Основанием неправомерного пребывания иностранных граждан на территории страны явилось получение разрешений на постоянное место жительство по фиктивным документам", - отметили в прокуратуре.

5 июня текущего года в районном суде Наурызбайского района был оглашен обвинительный приговор - виновного привлекли к ответственности.

В надзорном ведомстве добавили, что как правило организация незаконной миграции осуществляется через подставные фирмы.

Напомним, в мае этого года полицейские Алматы депортировали 35 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, которые незаконно находились на территории Казахстана.

Также отметим, что на днях в Астане осужден владелец "резиновой" квартиры, где было зарегистрировано порядка 1000 человек. В однокомнатной квартире астанчанина, площадью 35,7 кв. м, зарегистрировали 937 человек. Факт выявлен прокуратурой столицы в рамках проверки соблюдения требований миграционного законодательства.