Иностранцы-нелегалы использовали фиктивные документы, чтобы жить в Алматы
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Прокурорами Алматы пресечен канал незаконной миграции - виновных привлекли к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры южной столицы.
Сотрудниками надзорного ведомства ранее был установлен незаконный миграционный поток граждан России, Киргизии, Узбекистана и Грузии.
"Основанием неправомерного пребывания иностранных граждан на территории страны явилось получение разрешений на постоянное место жительство по фиктивным документам", - отметили в прокуратуре.
5 июня текущего года в районном суде Наурызбайского района был оглашен обвинительный приговор - виновного привлекли к ответственности.
В надзорном ведомстве добавили, что как правило организация незаконной миграции осуществляется через подставные фирмы.
Напомним, в мае этого года полицейские Алматы депортировали 35 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, которые незаконно находились на территории Казахстана.
Также отметим, что на днях в Астане осужден владелец "резиновой" квартиры, где было зарегистрировано порядка 1000 человек. В однокомнатной квартире астанчанина, площадью 35,7 кв. м, зарегистрировали 937 человек. Факт выявлен прокуратурой столицы в рамках проверки соблюдения требований миграционного законодательства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2132481-inostrancy-nelegaly-ispolzovali-fiktivnye-dokumenty-chtoby-zhit-v-almaty/