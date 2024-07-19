Россиянина выдворили из Казахстана после освобождения из колонии

В Казахстане россиянин совершил несколько краж. После освобождения из колонии в Карагандинской области его депортировали на родину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, гражданином Российской Федерации неоднократно были совершены кражи на территории Казахстана с незаконным проникновением в жилое помещение. Мужчина был осужден на 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Россиянин отбыл срок наказания и после подачи искового заявления ДП Карагандинской области судом было принято решение о его выдворении за пределы страны с дальнейшим закрытием въезда.

Сотрудниками РГУ "Учреждение №36" КУИС МВД РК мужчина был передан сотрудникам миграционной службы отдела полиции Шахтинска для исполнения решения суда. Россиянин будет отправлен в Омск, где проживают его родственники.

"В соответствии с Конституцией Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства пользуются в стране правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан. Иммигранты в Казахстане обязаны соблюдать Конституцию и законодательство страны, в том числе установленный порядок въезда и выезда и пребывания на территории Казахстана", - объяснил заместитель начальника учреждения, подполковник юстиции Е.К. Шайкенов.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают прибывающих в Республику Казахстан иностранных граждан об обязательном соблюдении требований законодательства страны и призывают не совершать противоправные действия.

Ранее прокурорами Алматы был пресечен канал незаконной миграции граждан России, Киргизии, Узбекистана и Грузии, получавших разрешения на постоянное место жительства по фиктивным документам. Виновных привлекли к уголовной ответственности.

Также полицейские Алматы задержали 27 граждан Узбекистана, которые нелегально работали в южной столице. При этом у 9 из них вовсе не оказалось никаких документов, их водворили в приемник-распределитель.