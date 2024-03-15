Дело полицейского, обвиняемого в убийстве жены, начнут рассматривать в Костанае

В Костанае начнется рассмотрение уголовного дела сотрудника полиции, который обвиняется в убийстве своей жены. Процесс пройдет в закрытом режиме, передает "ТоболИнфо".

В пресс-службе Костанайского областного суда рассказали, что на предварительном заседании по данному делу было заявлено ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, чтобы не допустить распространения интимных подробностей жизни участвующих в деле лиц.

Его удовлетворили, поэтому СМИ не смогут освещать ход судебного процесса.

Дело будет рассматриваться по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". Сообщается, что от суда присяжных подсудимый отказался.

Главное судебное разбирательство назначено на конец марта.

По сведениям "ТоболИнфо", убитой не было еще и 30 лет (она 1996 года рождения). Супруг младше ее на два года.

Напомним, утром 1 ноября в одном из поселков Костанайской области во дворе своего дома было обнаружено тело женщины. Ее супруга задержали, он стал подозреваемым в убийстве. Как отметили правоохранители, мужчина не пытался скрыться. Дело было взято на контроль МВД.

По данным ДП региона, убитая и подозреваемый состояли в официальном браке. Они оба - сотрудники полиции. У супругов ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей.

Отметим, что в соответствии с ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.