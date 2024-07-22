Солдаты не выполнили приказ и сбежали в новый город в Казахстане (видео)
Опубликовано:
В Қонаеве состоялся выездной показательный судебный процесс с участием рядовых в отношении двух солдат, которые не выполнили приказ, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Алматинской области.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Қонаева рассмотрено дело в отношении двух рядовых солдат по факту неповиновения приказу начальника, отданного в установленном порядке, не причинившего существенный вред интересам службы (ч.6 ст.652 КоАП РК).
Из обстоятельств дела следует, что 8 июля текущего года рядовые умышленно не исполнили устный приказ старшего сержанта о соблюдении утвержденного плана распорядка дня и вечером того же дня около 20.00 добровольно без предупреждения скрылись с территории воинской части через черный ход и сбежали в город Алатау.
На оглашение судебного акта были приглашены сослуживцы парней в целях профилактики подобных правонарушений в их воинской части и формирования у них правовой культуры.
Постановлением суда солдаты признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч.6 ст.652 КоАП РК и подвергнуты административному аресту сроком на 7 суток.
Постановление не вступило в законную силу.
Добавим, что согласно ч.6 ст.652 КоАП РК неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы, влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название - Алатау.
В январе этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В результате чего село Жетыген Илийского района было отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.
10 мая на должность акима нового города был назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал пост заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137938-soldaty-ne-vypolnili-prikaz-i-sbezhali-v-novyy-gorod-v-kazahstane-video/