"Пошел домой спать": родные подростка, на которого напали с ножом в Алматы, озвучили подробности

На днях в Алматы с ножом напали на 15-летнего подростка. Подозреваемым оказался взрослый мужчина. Родные пострадавшего рассказали подробности, передает Первый канал "Евразия".

Ранее жительница Алматы рассказала в соцсетях, что на ее 15-летнего племянника напали с ножом около дома в Турксибском районе и ранили в пах. По ее словам, подозреваемый в нападении 47-летний мужчина был пьян.

В полиции тогда сообщили, что завели уголовное дело. Мужчину задержали, ребенка госпитализировали.

По информации телеканала, лезвие ножа прошло вглубь на 6 сантиметров и чудом не задело бедренную артерию.

"Мужчина, сосед, когда ранил племяша, он просто пошел домой обратно спать. Насколько я знаю, орудие преступления так и не было найдено, может, он его выкинул, может, спрятал, мы не знаем", - рассказала тетя пострадавшего.

Сейчас предстоит установить степень тяжести телесных повреждений, которые получил подросток.

Добавим, в мае водителя алматинского автобуса ранили во время конфликта с пассажиром. Холодное оружие у мужчины изъяли.

В июне в Шахтинске запечатлели жителя, который ходил рядом с детской площадкой с ножом. Его задержала полиция. Перед этим в Сети появились кадры разборок рядом с кафе в Алматы. Один из участников потасовки был ранен.