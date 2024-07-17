"Пошел домой спать": родные подростка, на которого напали с ножом в Алматы, озвучили подробности
Опубликовано:
На днях в Алматы с ножом напали на 15-летнего подростка. Подозреваемым оказался взрослый мужчина. Родные пострадавшего рассказали подробности, передает Первый канал "Евразия".
Ранее жительница Алматы рассказала в соцсетях, что на ее 15-летнего племянника напали с ножом около дома в Турксибском районе и ранили в пах. По ее словам, подозреваемый в нападении 47-летний мужчина был пьян.
В полиции тогда сообщили, что завели уголовное дело. Мужчину задержали, ребенка госпитализировали.
По информации телеканала, лезвие ножа прошло вглубь на 6 сантиметров и чудом не задело бедренную артерию.
"Мужчина, сосед, когда ранил племяша, он просто пошел домой обратно спать. Насколько я знаю, орудие преступления так и не было найдено, может, он его выкинул, может, спрятал, мы не знаем", - рассказала тетя пострадавшего.
Сейчас предстоит установить степень тяжести телесных повреждений, которые получил подросток.
Добавим, в мае водителя алматинского автобуса ранили во время конфликта с пассажиром. Холодное оружие у мужчины изъяли.
В июне в Шахтинске запечатлели жителя, который ходил рядом с детской площадкой с ножом. Его задержала полиция. Перед этим в Сети появились кадры разборок рядом с кафе в Алматы. Один из участников потасовки был ранен.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135265-poshel-domoy-spat-rodnye-podrostka-na-kotorogo-napali-s-nozhom-v-almaty-ozvuchili-podrobnosti/