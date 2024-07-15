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"Воткнул в пах": подростка ранили ножом в Алматы

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Мужчина держит в руке нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Roman Didkivskyi / Getty Images

В Алматы 15-летнего мальчика госпитализировали с ножевым ранением. Подозреваемым оказался 47-летний сосед, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

Пользовательница Facebook сообщила, что на ее 15-летнего племянника напали с ножом в Алматы. Подозреваемый в нападении 47-летний сосед, по словам женщины, находился в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел 15 мая вечером в Турксибском районе.

"Он подошел сзади, толкнул в плечо моего племянника, и когда тот обернулся, воткнул нож в пах, вынул и замахнулся снова, но племянник успел его оттолкнуть и тот упал. В этот момент одноклассник увидел, что у соседа в руках окровавленный нож, а его друг в крови, окрикнул его, чтобы тот быстрее бежал домой", - говорится в посте.

Ребенка госпитализировали. Врачи зашили рану и остановили кровь.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию.

"По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных подростком, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам комплекса следственных действий по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Виновный непременно будет привлечен к ответственности", - гласит ответ.

Добавим, в мае водителя алматинского автобуса ранили во время конфликта с пассажиром. Холодное оружие у мужчины изъяли.

В июне в Шахтинске запечатлели мужчину, который ходил рядом с детской площадкой с ножом. Его задержала полиция. Перед этим в Сети появились кадры разборок рядом с кафе в Алматы. Один из участников потасовки был ранен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134473-votknul-v-pah-podrostka-ranili-nozhom-v-almaty/

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