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"Напали толпой и пырнули ножом": разборки возле кафе в Алматы попали на видео

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Потасовка возле машин в Алматы
Потасовка. Кадр из видео: пресс-служба ДП Алматы

В Алматы очевидцы сняли на видео конфликт между несколькими мужчинами. Один из них оказался ранен. В полиции завели уголовное дело по факту хулиганства, передает NUR.KZ.

Кадры происшествия появились в Telegram-канале Halyqstan.

Судя по опубликованным видео, несколько человек напали на парня возле машины. На других записях видно пострадавшего мужчину, лежащего на земле в крови.

По данным авторов поста, инцидент произошел на пересечении улицы Емцова и проспекта Райымбека в Алматы возле кафе "Лейла".

"Толпой напали и еще ножом пырнули несколько раз. Из кафе все смотрели и ничего не сделали", – говорится в подписи к публикации.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято", – говорится в сообщении.

На данный момент следствие продолжается.

Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

  • совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
  • совершено неоднократно;
  • совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112066-napali-tolpoy-i-pyrnuli-nozhom-razborki-vozle-kafe-v-almaty-popali-na-video/

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