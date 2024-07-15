Подробности дела в отношении гендиректора "Ертіс орманы" раскрыли в Антикоре

В Павлодарской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, подозреваемым инкриминируется создание и участие в организованной преступной группе, деятельность которой связана с хищением бюджетных средств в особо крупном размере, и злоупотреблениями должностными полномочиями.

"Организованная преступная группа во главе с генеральным директором государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" на территории Щербактинского района в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года путем незаконной реализации деловой древесины под видом технологических и топливных дров похитили лес на сумму порядка 153 млн тенге.

Участники организованной преступной группы с санкции суда находятся под стражей", - рассказали в Антикоре.

Также, добавили в ведомстве, за аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы".

"Как показывает анализ причин совершения указанных преступлений, речь идет об устойчивых коррупционных схемах, для пресечения которых необходимо принятие системных и комплексных мер.

Агентством в адрес профильного министерства направлено соответствующее представление", - поделились в ведомстве.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы по Павлодарской области задержали руководителя государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы". По версии следствия, он организовал преступную схему получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. С санкции следственного суда его заключили под стражу сроком на 2 месяца.

В мае 2023 года был вынесен приговор в отношении руководства РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы". Три человека были признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в размере от 700 тыс. до 13 млн тенге. Они получили по 10 лет лишения свободы. А пятеро взяткодателей - от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы.

Также недавно в области Абай полицейские задержали директора филиала "Семей орманы". Вместе с ним в полицию доставлены еще несколько человек. Их тоже подозревают в хищении леса.