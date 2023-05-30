Взятки до 13 млн тенге: руководителей резервата "Семей орманы" осудили за коррупцию

Суд. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Приговор в отношении руководства РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" огласили вчера в Абайской области, сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы.

Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам региона.

Решением суда трое руководителей госучреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в размере от 700 тыс. до 13 млн тенге.

По информации ведомства, незаконное вознаграждение они передавали должностным лицам за выдачу разрешений на санитарную очистку и вырубку леса на территории резервата, за беспрепятственное подписание договоров по госзакупкам, а также общее покровительство.

Троих руководителей резервата приговорили к 10 годам лишения свободы.

А пятерых взяткодателей признали виновными и приговорили к срокам от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы.

Кроме того, все осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигоссекторе.

Отметим, что на прошлой неделе спасатели боролись с лесным пожаром в резервате "Семей орманы" в Абайской области. Огонь перекинулся на территорию резервата с Алтайского края РФ, где 22 мая загорелась трава.

Локализовать огонь на территории Абайской области удалось лишь вечером 25 мая.

В тушении лесного пожара было задействовано более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, 1 пожарный поезд и 10 вертолетов. Всего осуществлено 357 сбросов воды - это около 892,5 тонн.

К борьбе с огнем также пришлось привлечь военных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022561-rukovoditeley-prirodnogo-rezervata-semey-ormany-osudili-za-korruptsiyu/