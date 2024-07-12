Антикор рассказал о деле бывшего первого вице-министра по ЧС

Антикоррупционной службой по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-министра по ЧС РК по подозрению в превышении служебных полномочий, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

По информации официального Telegram-канала ведомства, он подозревается в том, что отдавал незаконные указания командованию воинской части МЧС РК и должностным лицам ДЧС Карагандинской области о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства частного дома.

По результатам изучения Главной военной прокуратурой уголовное дело направлено в военный суд Акмолинского гарнизона для рассмотрения по существу.

Наказание за превышение власти или должностных полномочий

Согласно ст.362 УК РК:

1. Превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Исключен.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные:

1) с применением насилия или угрозы его применения;

2) с применением оружия или специальных средств;

3) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

4) при выполнении служебных обязанностей, которые установлены законодательным актом Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.