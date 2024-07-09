По информации МВД, лаборатория по производству синтетических наркотиков располагалась в дачном массиве Карасайского района. Правоохранители изъяли у подозреваемого более 200 г мефедрона и свыше 1,5 кг прекурсоров. Во время обыска также были обнаружены реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления синтетических наркотиков. "Кроме того, на приусадебном участке подозреваемого полицейские выкорчевали 18 кустов конопли. По факту возбуждено уголовное дело", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов. Лаборатория была ликвидирована на начальной стадии производства "синтетики". Подозреваемый в производстве наркотиков взят под стражу. Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Ранее стало известно, что по подозрению в организации нарколаборатории был задержан 22-летний житель Алматинской области. В ходе обыска дома были изъяты 1 кг кристаллического вещества, свыше 20 металлических канистр, стеклянные бутылки с жидкостями со специфическим запахом, коробки с расфасованным наркотиком и многое другое. Также в январе этого года Комитет национальной безопасности ликвидировал масштабное производство психотропных веществ в арендованном частном доме в Алматы. Напомним, ранее мы сообщали о ликвидации нарколаборатории в Астане. Тогда стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивалась в 540 млн тенге.