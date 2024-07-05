Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в апреле текущего года в полицию Коксуского района поступило заявление о хищении крупной суммы денег от представителя одного из акционерных обществ. "В своем обращении он просил установить местонахождение директора одного из районных филиалов данного АО, который взял из кассы крупную сумму и скрылся в неизвестном направлении", - рассказал заместитель начальника Коскуского РОП Адилет Макашев. При проверке в компании выявили недостачу денежных средств на сумму свыше 25 млн тенге. "По словам представителя АО, подозреваемый воспользовался своим служебным положением, взял наличные деньги и исчез", - пояснили в МВД. В ходе розыскных мероприятий мужчина был задержан. По данным полиции, он признал свою вину. "На вопрос, куда он дел деньги, пояснил, что потратил их на личные нужды", - добавил Адилет Макашев. Ранее стало известно о хищении сейфа из офисного помещения в ЗКО. Преступление попало на видео. Полиция задержала и поместила под стражу 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. В Восточно-Казахстанской области бухгалтер государственного казенного учреждения предстала перед судом по делу о незаконном перечислении бюджетных средств на свои личные счета. Ее обвинили в растрате более 12 млн тенге. А в Костанайской области бухгалтер оказалась на скамье подсудимых из-за того, что забрала из кассы предприятия более 8,6 млн тенге и потратила их на свои нужды. Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы.