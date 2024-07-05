Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ночь с 28 на 29 июня неизвестный проник в один из офисов, расположенный в центре города, и похитил железный сейф, в котором находилось около одного миллиона тенге. "В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний житель области, причастный к этому преступлению", - рассказали в МВД. Подозреваемый находится под стражей в изоляторе временного содержания, украденный сейф был изъят. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В ЗКО с начала года отмечаются хорошие результаты в раскрытии преступлений по хищению чужого имущества. По данным ведомства, за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 491 преступление, а раскрываемость составляет 79,3%. Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Ранее в Акмолинской области на видео попали неизвестные, среди ночи вынесшие сейф из офиса фирмы. Правда, в нем лежало лишь 500 тыс. тенге. Полицейскими были установлены трое подозреваемых, причастность к преступлению которых проверяется.