Бухгалтер вынесла с работы миллионы тенге в Костанайской области

Бухгалтер оказалась на скамье подсудимых из-за того, что забрала из кассы предприятия более 8,6 млн тенге и потратила их на свои нужды, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о растрате, то есть хищении вверенного чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения (п.1 ч.3 ст.189 УК РК), рассматривалось в Камыстинском районном суде.

"В период с 1 июня 2022 года по 16 августа 2023 года подсудимая с использованием своего служебного положения (бухгалтер-кассир) изъяла из кассы предприятия наличные денежные средства в сумме более 8 600 000 тенге, которые потратила на личные нужды", - установил суд.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Кроме признательных показаний, вина подсудимой в совершении уголовного правонарушения подтверждалась показаниями свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств по делу установлено не было.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля и лишением права занимать должности, связанные с выполнением бухгалтерского учета и должности кассира в организациях независимо от форм собственности, сроком на 4 года.

Гражданский иск с учетом частичного погашения ущерба был удовлетворен в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В соответствии с п.1 ч.3 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

В начале апреля в Алматы вынесли приговор главному бухгалтеру и заместителю директора одной из школ. Им назначили по 3 года ограничения свободы за хищение бюджетных средств путем необоснованного начисления заработной платы. Сообщалось, что в результате их преступных действий государству был причинен ущерб в размере 11 млн тенге.

А в Актобе главного бухгалтера школы осудили за хищение свыше 400 млн тенге. На протяжении 8 лет он незаконно перечислял деньги в качестве заработной платы на свой банковский счет. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.