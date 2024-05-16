Казахстанка обогатилась на 12 млн тенге через интернет-приложение

В ВКО бухгалтер предстала перед судом по делу о незаконном перечислении бюджетных средств. Ее обвинили в растрате более 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о растрате в крупном размере лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения, рассматривалось судом района Алтай.

Из материалов дела следует, что в начале августа 2020 года подсудимая, работая бухгалтером в коммунальном государственном казенном предприятии, разработала преступную схему хищения бюджетных средств.

"Она в период с 4 августа 2020 года по 31 декабря 2023 года через приложение интернет-банкинга незаконно перечисляла с банковского счета предприятия денежные средства на свои банковские счета, тем самым причинила государству материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 12 264 882 тенге", - говорится в сообщении суда.

Вина подсудимой подтверждалась признательными показаниями, собранными по делу вещественными доказательствами, показаниями свидетелей, судебно-экспертными исследованиями и заключениями экспертов.

В ходе рассмотрения дела между прокурором района Алтай и подсудимой было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

"Процессуальное соглашение соответствует волеизъявлению сторон: прокурора, подсудимой и ее защитника. Порядок заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины соблюден", - установил суд.

Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств по делу не обнаружилось. А смягчающими обстоятельствами суд признал добровольное возмещение имущественного ущерба и чистосердечное раскаяние.

Вид и размер наказания были определены в соответствии с заключенным процессуальным соглашением.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы без конфискации имущества с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе с установлением пробационного контроля.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2, - штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.