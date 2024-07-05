"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии Посольства Республики Казахстан в Армении экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. По данным Генпрокуратуры, в период 2019 - 2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге. Некоторые участники преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а подозреваемая скрылась в Армении, где и была задержана. В настоящее время женщина водворена в следственный изолятор Актау. "За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет", - отметили в надзорном органе. Напомним, в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сделало заявление относительно популярной в соцсетях компании Finiko. В ведомстве сообщили, что в ее деятельности имеются признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Компания активно продвигала себя в Instagram - аккаунт Finiko насчитывал больше 160 тыс. подписчиков. Позже появилась информация о задержании в России одного из сооснователей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина. В Казахстане стали задерживать подозреваемых в создания и руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды.