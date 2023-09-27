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АФМ расследует очередное дело в отношении популярной в соцсетях компании

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Человек с телефоном в руках
Телефон в руке. Иллюстративное фото: pexels.com

Факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой пирамиды "The Finiko" расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (криптовалюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами", - рассказали в ведомстве.

Здесь заметили, что в июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект "The Finiko" был официально признан финансовой пирамидой.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

"Граждан, пострадавших от деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды "The Finico", просим обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области", - призвали в АФМ.

Напомним, в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сделало заявление относительно популярной в соцсетях компании Finiko. В ведомстве сообщили, что в ее деятельности имеются признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Компания активно продвигала себя в Instagram - аккаунт Finiko насчитывал больше 160 тыс. подписчиков.

Позже появилась информация о задержании в России одного из сооснователей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.

Как стало известно, еще в начале декабря 2020 года в Татарстане было возбуждено уголовное дело в отношении данной инвестиционной компании в связи с незаконным привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере. В начале июня 2021 года Центробанк России включил Finiko в "черный список" с признаками финансовой пирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038317-afm-rassleduet-ocherednoe-delo-v-otnoshenii-populyarnoy-v-sotssetyah-kompanii/

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