Мошенничество и подделка документов: застройщика приговорили к шести годам тюрьмы в Актобе

В Актобе к шести годам тюрьмы приговорили застройщика, который обманул свыше двух сотен дольщиков, обещая возвести дома в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Как сообщает пресс-служба судов Актобе, рассмотрено уголовное дело в отношении "Б", который предстал перед судом и обвинялся в мошенничестве и подделке официальных документов (ст.190 ч.4 п.2, ст.385 ч.1 УК).

"Приговором суда "Б" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2, ч.4, ст.190 УК РК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет", - отмечается в сообщении суда в Instagram.

Согласно информации суда, "Б", являясь единственным учредителем нескольких ТОО, в 2018 году начал строительство домов ЖСК "Алаш Орда-1", с привлечением денег дольщиков. Застройщик обещал построить объекты в 2020 году.

В 2019 году этот же застройщик начал строительство домов ЖК "AviatorPremium", и также привлек средства пайщиков.

"По ЖСК "Алаш Орда-1" из обещанных трех жилых домов и апарт-отеля возведен только каркас одного дома, а по ЖК "AviatorPremium" из обещанных восьми жилых домов был построен один дом и только каркас 4 домов.

Всего в ЖСК "Алаш Орда-1" насчитывается 137 дольщиков, которые перечислили общую сумму более 1 млрд тенге. Из них 81 лицо на досудебном расследовании признаны в качестве потерпевших.

По ЖК "AviatorPremium" насчитывается 39 пайщиков, перечислившие денежные средства на общую сумму более 800 млн тенге. Из них 23 лица на досудебном расследовании признаны в качестве потерпевших", - отмечается в сообщении суда.

Установлено, что вложенные пайщиками ЖСК "Алаш Орда-1" и дольщиками ЖК "Aviator Premium" часть денежных средств были использованы застройщиком на иные цели, не связанные со строительством домов.

Отмечается также, что обвинение по ч.1 ст.385 УК РК судом исключено, как излишне вмененное. В суде пояснили, что договор, подписанный и использованный "Б" для обмана соучредителей компании с целью незаконного завладения денежными средствами, не относится к официальным документам, а подделка частного документа с целью завладения чужим имуществом квалифицируется как мошенничество, и является одним из способов обмана, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по статье 385 УК.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Ранее сообщалось, что в Алматы суд признал виновными в крупном мошенничестве семерых человек, незаконно привлекавших деньги дольщиков.

Также мы писали, что подозреваемого в обмане дольщиков в Астане на 4,3 млрд тенге задержали в России. Мужчину доставили обратно в Казахстан.

Осенью прошлого года сообщалось, что только за последние два года из-за недобросовестных застройщиков граждане потеряли более 30 млрд тенге.