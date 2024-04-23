Дольщиков в Астане обманули на 4,3 млрд тенге: подозреваемого вернули из России в Казахстан

Подозреваемого в обмане дольщиков в Астане на 4,3 млрд тенге задержали в России. Сегодня мужчину доставили обратно в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сегодня Генеральной прокуратурой совместно с МВД РК из Российской Федерации экстрадировали подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"Он в период с 2020 по 2023 годы, являясь руководителем строительной компании, в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом строительства и реализации квартир премиум класса в Астане, похитил денежные средства более 200 дольщиков на сумму свыше 4,3 млрд тенге", – говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, после совершения преступления подозреваемый скрылся – его объявили в международный розыск.

В ноябре прошлого года фигуранта удалось задержать в России, которая по запросу ГП Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции.

Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор.

"Другие соучастники преступной группы в конце прошлого года также были задержаны и сейчас находятся под следствием.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – добавили правоохранители.