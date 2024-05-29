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Семь человек лишили свободы за обман дольщиков на 3,5 млрд тенге в Алматы

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Строительство жилых домов
Стройка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы суд признал виновными в крупном мошенничестве семерых человек, незаконно привлекавших деньги дольщиков, передает NUR.KZ со ссылкой на алматинский городской суд.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было рассмотрено в Алмалинском районном суде города Алматы. На скамье подсудимых оказались семь человек.

"Являясь директором ТОО, подсудимая К. вступила в преступный сговор с шестью подельниками, чтобы привлечь потенциальных покупателей на приобретение жилья в двух строящихся ЖК. Однако реализация квартир была заведомо невозможной ввиду того, что разрешения на привлечение денег дольщиков у застройщика не было. Несмотря на это, подсудимым удалось вовлечь в эту аферу 150 лиц, потративших на приобретение квартир 3,5 млрд тенге", – говорится в сообщении.

В результате застройщику пришлось полностью возместить обманутым дольщикам материальный ущерб. Отмечается, что органами следствия он также признан потерпевшим по данному уголовному делу.

"Вместе с тем, на вырученные денежные средства подсудимые супруги К. и Ж. выкупили участок в Алматы, под предлогом строительства ЖК были привлечены дольщики, хотя изначально строить данный ЖК не входило в их планы. В итоге, к ним незаконно перетекли денежные средства и имущество 7 потерпевших на сумму около 300 млн тенге. О возмещении материального вреда они договорились, подписав медиативное соглашение", – сообщили в пресс-службе суда.

При этом отмечается, что подсудимые свою вину не признали, заявив, что фактически желали реализовать квартиры.

Потерпевший просил суд взыскать материальный ущерб с подсудимых, оставив вопрос назначение наказания на усмотрение суда. Сторона обвинения просила суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы.

В итоге суд признал подсудимых К., Ж., М., Р., Ш., Е., Н. виновными по части 4 статьи 190 УК (мошенничество в особо крупном размере) и назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 лет до 6 лет 8 месяцев, с удовлетворением гражданского иска потерпевшего.

"В качестве отягчающих обстоятельств у подсудимых К. и Р. был признан рецидив преступлений", – добавили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108886-sem-chelovek-lishili-svobody-za-obman-dolshchikov-na-3-5-mlrd-tenge-v-almaty/

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