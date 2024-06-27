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"Сообщила, что задушила своего ребенка": о гибели девочки в Алматинской области рассказали в МВД

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Девочка плачет, сидя за столом
Плачущая девочка. Иллюстративное фото: StockerThings / Getty Images

Сегодня в кулуарах сената замглавы МВД рассказал детали гибели девочки в Алматинской области – она была дочерью девушки, спрыгнувшей с колеса обозрения в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Женщина, наша гражданка, спрыгнула с колеса обозрения в парке им. Горького. По сведениям родственниц, она до этого сообщила им, что задушила своего малолетнего ребенка с особенностями, ребенок стоял на Д-учете (диспансерное наблюдение – прим. ред.).

При посещении оперативной группой места проживания, где жила женщина, тело ребенка обнаружили", – сообщил замминистра Марат Кожаев.

Он добавил, что сейчас по данному факту расследуется дело, и говорить о том, что побудило девушку совершить такое, и какие у нее были мотивы, – преждевременно.

Напомним, 24 июня в Алматы погибла девушка, спрыгнув с колеса обозрения в парке им. Горького. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Перед этим, как рассказали в ДП области, ее малолетнюю дочь нашли мертвой.

Позже стало известно, что по факту гибели малолетней девочки тоже завели уголовное дело – по части 3 статьи 99 УК РК "Убийство".

Подробности о семье рассказывали соседи. По их словам, погибшей женщине был 41 год. Она родила после долгих лет ожидания. Муж и отец семьи является IT-специалистом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124900-soobshchila-chto-zadushila-svoego-rebenka-o-gibeli-devochki-v-almatinskoy-oblasti-rasskazali-v-mvd/

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