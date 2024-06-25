"Были хорошей семьей": соседи рассказали о матери девочки, убитой в Алматинской области

Жители села Арман Алматинской области рассказали о женщине, которая погибла вчера в парке Горького в Алматы. По словам сельчан, ее семья была благополучной, передает Sputnik Казахстан.

Как сообщили соседи, погибшей женщине был 41 год. Она с мужем и дочерью жила в селе Арман Илийского района Алматинской области.

"Мы не слышали, чтобы была ссора или драка. Муж работает ІТ-специалистом. Дочь она родила после долгих лет ожидания. Особо ни с кем не общаются. Но ребенка они обеспечивали и баловали. Она недавно купила машину. На этой машине ездила покойная", – рассказала соседка.

При этом погибшую подозревают в том, что она перед смертью задушила свою дочь 2018 года рождения.

Как пишет издание, ссылаясь на слова местных жителей, об этом она рассказала своей сестре, после чего сбежала.

"Покойная женщина иногда ходила в теплой одежде в палящую летнюю жару. Все соседи несколько раз видели ее в зимних сапогах. И дочь она тоже одевала в теплую одежду. Но о ее психическом расстройстве мы никогда не слышали. Для постороннего взгляда они были хорошей семьей. Они с мужем всегда брали дочку с собой", – отметила еще одна сельчанка.

Родственники погибшей отказались разговаривать с корреспондентом. В настоящее время ведется расследование.

Вчера в Алматы погибла девушка, спрыгнув с колеса обозрения в парке им. Горького – было возбуждено уголовное дело. Перед этим, как рассказали в ДП области, ее малолетнюю дочь нашли мертвой.

Позже стало известно, что по факту гибели малолетней девочки также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК.