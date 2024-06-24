Казахстанец потерял более 16 млн тенге, думая, что инвестирует в бизнес

В Астане горожанин передал своему знакомому 16,5 млн тенге как инвестицию в выгодный бизнес-план. Не дождавшись выплат, он обратился в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на медиапортале Министерства внутренних дел РК Polisia.kz, предприимчивый астанчанин предложил знакомому стать инвестором в выгодном бизнес-плане. Потерпевший передал ему 16,5 млн тенге, но инвестиционных выплат не получил и обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 23-летний молодой человек, который, по версии полицейских, может быть причастен к мошенничеству.

По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, ранее мы писали, что казахстанцы отдали 30 млн тенге мошеннице, думая, что получат гранты и квартиры из госфонда. ДП сообщает, что предполагаемая аферистка была установлена и задержана. В настоящее время доказана ее причастность к более чем 10 подобным преступлениям.

Ранее в Алматы суд признал виновными в крупном мошенничестве семерых человек, за обман дольщиков на 3,5 млрд тенге.

А в Усть-Каменогорске в мае обратилась в полицию женщина, которая лишилась почти 115 млн тенге. Подозреваемым по делу оказался ранее судимый и сейчас отбывающий уголовное наказание за аналогичное преступление горожанин.

Отметим, что по ч. 4 ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.