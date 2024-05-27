Казахстанка стала жертвой манипуляций и лишилась почти 115 млн тенге

Жительница Усть-Каменогорска заявила, что еще 4 года назад отдала своему знакомому на развитие бизнеса более 114 млн тенге, но деньги обратно так и не получила, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, к полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась жительница областного центра.

"Потерпевшая сообщила, что еще в 2020 году ее знакомый под предлогами якобы предпринимательства обманул ее на крупную сумму. Как оказалось, мужчина умело манипулировал и вводил в заблуждение, говоря, что хочет заняться бизнесом разного вида, таким как: приобретение автомобилей для их последующей перепродажи, покупка экскаватора для добычи металлов, фирмы по поставке продуктов питания, дорогой иномарки для своего пользования. Для всего этого деньги он брал у потерпевшей. Кроме того, он пообещал ей помочь в продаже вещей-реплик именитых брендов, но, завладев ими, так и не вернул", - рассказали в МВД.

На данный момент общая сумма ущерба составила более 114 млн тенге. По факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый установлен, им оказался ранее судимый и сейчас отбывающий уголовное наказание за аналогичное преступление 39-летний житель Усть-Каменогорска.

В настоящее время сотрудниками полиции продолжаются следственные мероприятия.

Отметим, что по ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее стало известно, что жительница Актобе через суд потребовала у бывшего парня 9 млн тенге, которые дала ему на покупку автомобиля. За обман экс-возлюбленной и еще одной знакомой мужчина угодил за решетку на 3,5 года, при этом свою вину он не признал.