Кредиты появлялись у казахстанцев после звонка об "истечении срока действия SIM-карты"

Житель Туркестанской области поверил в истечение срока годности своей SIM-карты и чуть не стал жертвой интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть Сайрамского районного управления полиции обратился местный житель с просьбой о помощи.

"По его словам, к нему на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что срок действия его SIM-карты истек. Поверив, мужчина сообщил код звонившему, который прислали для обновления номера. После этого он получил на телефон непонятные ссылки на кредит и сразу же обратился в полицию, чтобы разобраться в вопросе", - пояснили в ДП Туркестанской области.

Полицейский Арнур Шалкар, дежуривший на контрольно-пропускном пункте, по заявлению сельчанина заподозрил интернет-мошенничество. В ходе проверки выяснилось, что неизвестные на самом деле пытались от имени местного жителя оформить кредит.

Страж порядка принял оперативные меры и через приложение eGov на телефоне мужчины установил услугу добровольного отказа от получения кредита сроком на шесть месяцев.

"В результате удалось предотвратить мошенничество и оказать содействие местному жителю", - отметили в полиции.

Однако спустя несколько часов в полицию с аналогичной жалобой обратился уже другой житель района.

"Выяснилось, что неизвестные от его имени оформили кредит в размере одного миллиона тенге. Заметив, что от имени мужчины поданы несколько заявок на банковские кредиты, младший сержант полиции Арнур Шалкар также помог ему активировать функцию отказа в получении кредита", - сообщили в ДП Туркестанской области.

Сельчане поблагодарили сотрудника полиции, который помог предотвратить преступление. В настоящее время расследование по делу о мошенничестве продолжается.

Ранее сообщалось, что с начала года в Карагандинской области 75 местных жителей перевели злоумышленникам около 90 млн тенге. В ДП региона показали, как выглядят подозреваемые в интернет-мошенничестве. Также стражи порядка напомнили о соблюдении необходимых мер предосторожности, которые позволят не стать жертвой аферистов.

А житель Актобе оформил на себя кредит на сумму 3,5 млн тенге и перевел деньги якобы сотруднику банка для "поимки мошенников". Пожилой мужчина поверил неизвестному, который позвонил ему посредством мессенджера WhatsApp и представился банковским работником.