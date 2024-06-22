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Свыше 40 сотрудников райотдела образования в Туркестанской области проходят по делу о хищениях

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Деньги в кармане
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Расследование уголовного дела по хищению государственных денег руководителями отдела образования и бухгалтерами ведется в Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Подозреваемыми по делу проходят сотрудники отдела образования Жетысайского района.

"Следствием установлено, что руководством и бухгалтерами районного отдела образования была создана преступная схема хищения бюджетных средств путём перечисления денег сверх установленной заработной платы на свои карточные счета, а также счета своих родственников и знакомых. За период 2021-2023 года причиненный ущерб государству составил более 4 млрд тенге", - заявили в прокуратуре.

Спецпрокурорами области в качестве подозреваемых признан 41 человек: 2 руководителя отдела образования, 1 главный бухгалтер, 2 его заместителя и 36 бухгалтеров.

Сообщается, что бывший и нынешний руководители отдела образования района водворены в изолятор и судом санкционирован их арест.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и факта легализации (отмывания) денег и иного имущества полученных преступным путем", - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры отдела образования Келесского района, которые в период с 2021 по 2023 годы вносили в базу недостоверные сведения о сотрудниках. Ущерб составил 400 млн тенге.

Бухгалтера из Астаны приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество в целях денежной наживы. Все похищенные деньги женщина проиграла в казино.

Также мы писали, что бухгалтер из Костанайской области оказалась на скамье подсудимых из-за того, что забрала из кассы предприятия более 8,6 млн тенге и потратила их на свои нужды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2122128-svyshe-40-sotrudnikov-rayotdela-obrazovaniya-v-turkestanskoy-oblasti-prohodyat-po-delu-o-hishcheniyah/

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