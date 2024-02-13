Бухгалтер проиграла в казино свыше 380 млн тенге своего работодателя в Астане

Жительницу Астаны приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество в целях денежной наживы. Все похищенные деньги женщина проиграла в казино, передает NUR.KZ со ссылкой на Прокуратуру Астаны.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив более 385,9 млн тенге.

Почти всю сумму похищенных денег осужденная проиграла в казино.

"Участвующим по делу гособвинителем представлены все доказательства о виновности осужденной. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура Астаны призвала граждан быть рассудительными и не поддаваться негативным влечениям.

Напомним, мы также сообщали, что житель Акмолинской области лишился более 5 млн тенге, найдя подработку в интернете.

Также ранее появилась информация, что замглавы Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы заподозрили в обмане предпринимателя на 21 млн тенге. Сейчас чиновник под домашним арестом.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге), –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.