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Эзотерика

Няню заподозрили в убийстве малыша в Астане

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Ребенок касается окна рукой
Ребенок у окна. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети распространяется информация, что в Астане няня подозревается в убийстве двухлетнего малыша. Информацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Информация об инциденте в Астане опубликована в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"Некоторые источники сообщают, что 38-летнюю няню задержали в Астане по подозрению в убийстве двухлетнего ребёнка. Малыш скончался от удушья. Подозреваемая водворена в ИВС", — говорится в сообщении.

Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация разглашению не подлежит", — сообщили в местной полиции.

Напомним, осенью прошлого года няню и ее сожителя наказали за убийство ребенка в Астане. По данным полиции, ребенок подвергся физическому насилию со стороны няни и ее сожителя.

Жительница Талгара в прошлом году обвинила няню в убийстве своего 2-летнего ребенка. Правоохранители инициировали по факту уголовное расследование. Подозреваемой оказалась 30-летняя жительница Талгара.

Сегодня резонансный судебный процесс завершился в Туркестанском областном суде — обвиняемой в убийстве двух родных детей вынесли приговор.

Также в мае в Щучинске задержали 29-летнюю женщину по делу об убийстве ее приемного сына. Ранее была задержана бабушка ребенка.

В Экибастузе вынесли приговор женщине, чей ребенок умер от истощения в ноябре прошлого года. Женщину лишили свободы на 1 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121744-nyanyu-zapodozrili-v-ubiystve-malysha-v-astane/

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