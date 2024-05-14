Довела ребенка до истощения: матери вынесли приговор в Экибастузе

В Экибастузе вынесли приговор женщине, чей ребенок умер от истощения в ноябре прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на суд. Женщину лишили свободы на 1 год.

По информации, размещенной на сайте Павлодарского областного суда, рассмотрено дело в отношении женщины, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности собственному ребенку.

С 10 по 17 ноября прошлого года женщина проживала в одном из поселков Экибастуза, когда и произошла трагедия. По данным суда, в этот период мать проявила "преступную небрежность по отношению к своему восьмимесячному ребенку".

"Она не обеспечила его достаточным питанием, что повлекло по неосторожности смерть данного ребенка. Свою вину признала в полном объеме и в содеянном раскаялась. Также вина доказана заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями эксперта, другими документальными и вещественными доказательствами", - говорится в сообщении.

Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы. У женщины не было отягчающих обстоятельств, но были смягчающие - двое малолетних детей.

"Принимая во внимание личность и семейное положение подсудимой, в отношении других двух малолетних детей женщина ограничена в родительских правах - и они переданы на попечение в ГУ "Отдел образования города Экибастуза" Управления образования Павлодарской области", - сообщили в суде.

Напомним, о смерти малыша стало известно в ноябре 2023 года. О трагедии первыми сообщили волонтеры. Позже информацию подтвердили в областном управлении здравоохранения. Но на тот момент причина смерти установлена не была.

Отметим, что, согласно пункту 1 статьи 104 УК РК, за причинение смерти по неосторожности предусмотрено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на срок до 3 лет. Пункт 2 данной статьи гласит, что причинение смерти по неосторожности двум или более лицам наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.