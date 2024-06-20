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Более 11 кг мефедрона нашли в нарколаборатории в Шымкенте (видео)

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Нарколаборатория в Шымкенте
Нарколаборатория. Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent

В Шымкенте выявлена и ликвидирована нарколаборатория. На месте сотрудники УПН изъяли оборудование, 2 тонны прекурсоров и более 11 кг мефедрона, сообщает ДП Шымкента.

По информации ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили лабораторию в Каратауском районе.

При обыске дома обнаружены и изъяты оборудование для изготовления синтетических наркотиков, 2 тонны прекурсоров и свыше 11 кг мефедрона, сообщается в официальном Instagram-аккаунте департамента полиции Шымкента.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу.

Полиция Шымкента отмечает, что с начала года из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, 20 кг из которых – синтетические наркотики.

Напомним, 19 июня президент Токаев встретился с главой Комиссии по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии Александром Квасьневским. Собеседники договорились продолжить совместную работу по профилактике наркозависимости и борьбе с незаконным распространением наркотиков.

Глава государства не раз высказывался о проблеме наркотиков в Казахстане. В марте Токаев предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте,

- наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120844-bolee-11-kg-mefedrona-nashli-v-narkolaboratorii-v-shymkente-video/

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