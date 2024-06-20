Незаконно построенную автомойку снесли в Алматы
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Вчера в Алматы снесли автомойку, которую суд еще два года назад признал самовольной постройкой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
По информации управления градостроительного контроля Алматы, отсутствие разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки объекта на участке севернее улицы Северное кольцо, западнее улицы Бекмаханова.
"Управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта в районный суд. Решением Жетысуского районного суда от 9 июня 2022 года автомойка признана самовольной постройкой.
Накануне собственник (физлицо) произвел добровольный снос объекта в присутствии судебных исполнителей городского Департамента юстиции", – говорится в сообщении.
При этом отметим, что в Алматы регулярно сносят незаконные постройки и здания.
Так, несколько дней назад в мегаполисе начали сносить незаконно построенный объект по улице Каримова. Также в Алматы по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай.
Еще раньше собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. А до этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.
Кроме того, в середине мая в Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по улице Кыз Жибек. Сообщалось, что собственник возвел объект хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров.
А за пару месяцев до этого в южной столице начали сносить ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу этого объекта продолжались с 2022 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120736-nezakonno-postroennuyu-avtomoyku-snesli-v-almaty/