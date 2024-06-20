Незаконно построенную автомойку снесли в Алматы

Вчера в Алматы снесли автомойку, которую суд еще два года назад признал самовольной постройкой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По информации управления градостроительного контроля Алматы, отсутствие разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки объекта на участке севернее улицы Северное кольцо, западнее улицы Бекмаханова.

"Управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта в районный суд. Решением Жетысуского районного суда от 9 июня 2022 года автомойка признана самовольной постройкой.

Накануне собственник (физлицо) произвел добровольный снос объекта в присутствии судебных исполнителей городского Департамента юстиции", – говорится в сообщении.

Площадка после сноса автомойки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

При этом отметим, что в Алматы регулярно сносят незаконные постройки и здания.

Так, несколько дней назад в мегаполисе начали сносить незаконно построенный объект по улице Каримова. Также в Алматы по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай.

Еще раньше собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. А до этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.

Кроме того, в середине мая в Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по улице Кыз Жибек. Сообщалось, что собственник возвел объект хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров.

А за пару месяцев до этого в южной столице начали сносить ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу этого объекта продолжались с 2022 года.